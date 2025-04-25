Преступность в Армении превысила 11 тыс правонарушений за три месяца

Печальную статистику по уровню преступности в Армении опубликовало МВД республики: по данным за первый квартал 2025 года, в январе-марте гражданами было совершено 11 тыс одних лишь официально зарегистрированных правонарушений.
В эту статистику входят 1398 тяжких преступлений и 868 особо тяжких. Из того, что известно полиции, в январе-марте в Республике Армения были убиты 24 человека, еще на 18 было совершено покушение.
МВД РА также включило в статистику преступности 546 правонарушений в транспортной сфере, из них 45 закончились смертельными авариями.
Почти половина всей преступности – 5017 правонарушений – приходится на Ереван. Тише всего в этом плане в Вайоцдзорской области, где полиции известно лишь о 198 преступлениях за первый квартал 2025 года.