Вестник Кавказа

Преступность в Армении превысила 11 тыс правонарушений за три месяца

Преступность в Армении превысила 11 тыс правонарушений за три месяца
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армянская полиция бьет тревогу: в первом квартале текущего года граждане Армении совершили 11 тыс правонарушений – и это только официальные данные. Почти 50% всех преступлений приходится на Ереван.

Печальную статистику по уровню преступности в Армении опубликовало МВД республики: по данным за первый квартал 2025 года, в январе-марте гражданами было совершено 11 тыс одних лишь официально зарегистрированных правонарушений.

В эту статистику входят 1398 тяжких преступлений и 868 особо тяжких. Из того, что известно полиции, в январе-марте в Республике Армения были убиты 24 человека, еще на 18 было совершено покушение.

МВД РА также включило в статистику преступности 546 правонарушений в транспортной сфере, из них 45 закончились смертельными авариями.

Почти половина всей преступности – 5017 правонарушений – приходится на Ереван. Тише всего в этом плане в Вайоцдзорской области, где полиции известно лишь о 198 преступлениях за первый квартал 2025 года.

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