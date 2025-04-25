Преступность в Армении превысила 11 тыс правонарушений за три месяца

Армянская полиция бьет тревогу: в первом квартале текущего года граждане Армении совершили 11 тыс правонарушений – и это только официальные данные. Почти 50% всех преступлений приходится на Ереван.

Печальную статистику по уровню преступности в Армении опубликовало МВД республики: по данным за первый квартал 2025 года, в январе-марте гражданами было совершено 11 тыс одних лишь официально зарегистрированных правонарушений.

В эту статистику входят 1398 тяжких преступлений и 868 особо тяжких. Из того, что известно полиции, в январе-марте в Республике Армения были убиты 24 человека, еще на 18 было совершено покушение.

МВД РА также включило в статистику преступности 546 правонарушений в транспортной сфере, из них 45 закончились смертельными авариями.

Почти половина всей преступности – 5017 правонарушений – приходится на Ереван. Тише всего в этом плане в Вайоцдзорской области, где полиции известно лишь о 198 преступлениях за первый квартал 2025 года.