Премьер Пакистана поздравил Азербайджан с Днем независимости

Шахбаз Шариф поздравил Ильхама Алиева с Днем независимости. Он выразил признательность президенту Азербайджана за поддержку Пакистана.

Пакистанский премьер Шахбаз Шариф направил азербайджанскому президенту Ильхаму Алиеву поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости, пишет пресс-служба главы республики.

Он заявил, что Исламабад высоко ценит исторически сложившиеся отношения с Баку, основанные на взаимном доверии, искреннем взаимодействии и решительной поддержке друг друга.

Премьер Пакистана с удовлетворением отметил тот факт, что благодаря действующему руководству Азербайджана отношения двух государств развиваются в позитивном ключе.

Шариф также поблагодарил Ильхама Алиева за поддержку Пакистана в период недавнего кризиса с Индией, а также азербайджанский народ за проявленную постоянную солидарность.

"Наши сердца всегда бьются в унисон, как у истинных братьев с похожей судьбой. С нетерпением ожидаю возможности посетить Вашу прекрасную страну в ближайшие дни

- Шахбаз Шариф

Премьер выразил уверенность в том, что динамика взаимодействия на высоком уровне придаст импульс достижению ощутимых результатов во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

В заключение руководитель правительства пожелал президенту республики здоровья, успехов и счастья, а азербайджанскому народу – постоянного мира, прогресса и процветания.