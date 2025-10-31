Премьер Грузии направляется в Китай на CIIE

Делегация Грузии во главе с Кобахидзе посетит на этой неделе Китай – в Шанхае 5 ноября откроется Китайская международная выставка импорта.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отправился в КНР на открытие Китайской международной выставки импорта (CIIE) в Шанхае.

Кобахидзе примет участие в церемонии открытия выставки, а также встретится с премьер-министров Госсовета КНР Ли Цянем, сообщает грузинское правительство в понедельник.

На выставке в Шанхае Грузия будет впервые участвовать в качестве почетного гостя.

"В этом году Грузия представлена в статусе почетного гостя. На выставке будет более 40 грузинских компаний"

– правительство Грузии

В Шанхай вместе с премьером прибудут также глава МИД Грузии Мака Бочоришвили, глава Минэкономразвития Мариам Квривишвили, глава Минфина Лаша Хуцишвили, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили, министр инфраструктуры Реваз Сохадзе, президент Нацбанка Грузии Натия Турнава и глава администрации правительства Леван Жоржолиани.

"Будут подписаны новые важнейшие двусторонние соглашения, в рамках которых будут укреплены как торгово-экономические, так и гуманитарные связи между нашими странами"

– Мариам Квривишвили

Выставка будет проходить с 5 по 10 ноября.