Кобахидзе поставил задачу сохранить темпы роста экономики Грузии

Основная задача, стоящая перед правительством Грузии - сохранение темпов роста экономики страны, это – один из главных приоритетов правительства, заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

"Еще раз подчеркну важность экономического роста и поддержания этих темпов... Максимальное внимание экономике необходимо уделять и в дальнейшем, и это будет одним из главных приоритетов деятельности нашего правительства"

– Ираклий Кобахидзе

Пока данные роста ВВП за девять месяцев текущего 2025 года внушают оптимизм - Грузия может даже превысить прогноз Международного валютного фонда (МВФ), который в конце июля спрогнозировал его замедление до 7,2%, напомнил премьер, передает Sputnik Грузия.

Это позволит не только поддерживать стабильный валютный курс и устойчивость национальной валюты, но и обеспечить дальнейший рост валютных резервов, которые уже выросли до рекордных $5,6 млрд.

У правительства Грузии есть новые инициативы, которые обеспечат дальнейшее развитие экономики страны – они уже вступают в стадию реализации, добавил Ираклий Кобахидзе.

Напомним, экономика показывает устойчивый рост – в сентябре он составил 6,4% по сравнению с тем же периодом 2024 года, а средний показатель роста ВВП с начала года составил 7,7%.