Премьер Греции предложил запретить поставки газа из России в ЕС через Турцию

Россия не должна поставлять газ в страны Евросоюза через Турцию, такое мнение выразил премьер-министр Греции. По его словам, именно Греция должна стать "воротами" для газа в Европу.

ЕС должен ввести запрет на поставки российского газа в страны объединения через Турцию, считает премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

По словам главы греческого правительства, в Вашингтоне воспринимают Грецию как "ворота", через которые Европа может удовлетворять свои энергетические потребности. Он призвал максимально оперативно запретить поставки газа из России.

"Российский природный газ не может попадать туда (в Европу – ред.) через заднюю дверь, через Турцию"

– Кириакос Мицотакис

Премьер напомнил об альтернативном "Турецкому потоку" проекте "Вертикальный коридор": его стартовой точкой будет Грецией, а заканчиваться труба будет на Украине.

"Греция становится пунктом приема поставок газа, который заменит российский природный газ"

– Кириакос Мицотакис