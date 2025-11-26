Предприниматели из Армении посетят Казахстан

Стратегическое партнерство Казахстана и Армении, заявленное на встрече Токаева и Пашиняна, набирает оборот: делегация хозяйствующих субъектов Армении в скором времени посетит Казахстан.

Уже очень скоро состоится визит армянской бизнес-делегации в Республику Казахстан, о чем рассказал журналистам премьер-министр Армении Никол Пашинян. Стороны намерены оценить потенциал для расширения и развития торгово-экономического сотрудничества между странами.

"Наши отношения с Казахстаном вышли на уровень стратегического партнерства, что получило весьма конкретное выражение, отчасти неожиданное"

– Никол Пашинян

Пашинян отметил, что наличие железнодорожной инфраструктуры между Арменией и Казахстаном открывает новые горизонты и является ключом к наращению потенциала.

Был также отмечена заинтересованность казахской стороны в содействии развитию "Перекрестка мира", представленного премьер-министром осенью 2023 года. Программа предполагает восстановление транспортных артерий на Южном Кавказе.

Армяно-казахские отношения по результатам диалога Пашиняна и Токаева, состоявшегося 21 ноября в Астане, достигли уровня стратегического партнерства, по словам президента Казахстана.