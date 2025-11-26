Рост экономики Армении превышает прогноз – Никол Пашинян

Никол Пашинян заявил о росте экономики Армении выше прогнозов, а также отметил важность творческой деятельности и образования в контексте экономического развития.

Глава правительства Армении Никол Пашинян высоко оценил экономические показатели республики в этом году. По словам Пашиняна, рост экономики страны превышает прогнозы.

"Я считаю, что это действительно очень хорошие показатели, и следует отметить, что уже не первый год рост нашей экономики заметно превышает прогноз"

– Никол Пашинян

Как отметил политик, октябрь оказался успешным для экономики страны: зафиксирован рост экономической активности на 10% в сравнении прошлогодним октябрем. Рост экономики республики, по данным Пашиняна, составил 6% за этот год.

Премьер Армении также отметил важность социального фактора для роста экономики. По словам Пашиняна, Ереван акцентирует внимание на творческой активности и образовании граждан страны, что благотворно влияет на экономическом развитии.