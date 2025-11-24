Армения будет развивать туризм за счет кредита МБРР

Правительство Армении на своем сегодняшнем заседании утвердило получение кредита Международного банка реконструкции и развития в размере 96,4 миллиона евро, средства будут направлены на развитие туризма в регионах страны.

Армения будет развивать туризм в регионах страны на заемные средства – сегодня правительство страны на своем очередном заседании одобрило кредитное соглашение между Республикой Армения и Международным банком реконструкции и развития (МБРР) "Программа развития туризма и областных инфраструктур Армении", сообщили в пресс-службе армянского Кабмина.

Всего на развитие отрасли до 2030 года будет потрачено 120,5 млн евро: 96,4 млн из общей суммы – заемные средства, а 24,1 млн – софинансирование со стороны правительства Армении, передает NEWS.am.

Как полагают в Кабмине страны, целевые инфраструктурные инвестиции в ряде областей позволят вывести на новый уровень семь отдельных туристических кластеров.

Они затронут оздоровительный, приключенческий, культурный, образовательный и винный туризм, а также экотуризм в Араратской, Вайоцдзорской, Ширакской, Тавушской и Сюникской областях страны.

Завершится программа 31 августа 2030 года.