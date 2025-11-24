Армения будет развивать туризм за счет кредита МБРР

Армения будет развивать туризм в регионах страны на заемные средства – сегодня правительство страны на своем очередном заседании одобрило кредитное соглашение между Республикой Армения и Международным банком реконструкции и развития (МБРР) "Программа развития туризма и областных инфраструктур Армении", сообщили в пресс-службе армянского Кабмина.
Всего на развитие отрасли до 2030 года будет потрачено 120,5 млн евро: 96,4 млн из общей суммы – заемные средства, а 24,1 млн – софинансирование со стороны правительства Армении, передает NEWS.am.
Как полагают в Кабмине страны, целевые инфраструктурные инвестиции в ряде областей позволят вывести на новый уровень семь отдельных туристических кластеров.
Они затронут оздоровительный, приключенческий, культурный, образовательный и винный туризм, а также экотуризм в Араратской, Вайоцдзорской, Ширакской, Тавушской и Сюникской областях страны.
Завершится программа 31 августа 2030 года.