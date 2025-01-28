Правоохранители задержали экс-главу администрации Ростова-на-Дону

Сегодня в Ростове-на-Дону был задержан экс-глава администрации города Алексей Логвиненко, ему вменяется превышение служебных полномочий, в отношении бывшего сити-менеджера возбуждено уголовное дело.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении экс-главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко.
"Логвиненко задержан, в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу"
- Следственный комитет РФ
Следствие выяснило, что в 2020 году Алексей Логвиненко привлек кредит коммерческого банка, несмотря на требования бюджетного законодательства, чем при чинил ущерб бюджету Ростова-на-Дону на сумму свыше 47 млн рублей, передает "АиФ"..
Теперь в отношении Алексея Логвиненко возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.