Правоохранители задержали экс-главу администрации Ростова-на-Дону

© Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
Сегодня в Ростове-на-Дону был задержан экс-глава администрации города Алексей Логвиненко, ему вменяется превышение служебных полномочий, в отношении бывшего сити-менеджера возбуждено уголовное дело.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении экс-главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко.

"Логвиненко задержан, в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу"

- Следственный комитет РФ

Следствие выяснило, что в 2020 году Алексей Логвиненко привлек кредит коммерческого банка, несмотря на требования бюджетного законодательства, чем при чинил ущерб бюджету Ростова-на-Дону на сумму свыше 47 млн рублей, передает "АиФ"..

Теперь в отношении Алексея Логвиненко возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

