Правоохранители США арестовали крупную этническую преступную группировку

Американским полицейским удалось задержать крупную этническую группировку мошенников, которые обманули граждан страны на 47 миллионов долларов – все ее члены оказались уроженцами Армении.

Американские правоохранители арестовали 14 членов армянской мошеннической группировки, которая, как показало следствие, похитила у граждан США в общей сложности $47 млн, которые предназначались для помощи в рамках борьбы против коронавируса и помощи представителям малого бизнеса, сообщает Fox News.

Тринадцать из четырнадцати подозреваемых, находящихся в руках американского правосудия, родились в Армении, а минимум одному из них грозит депортация на родину.

Схема, которой пользовались мошенники, традиционна – предположительно, используя поддельные документы, они создали нескольких подставных компаний, через которые и перенаправили средства, говорится в судебных документах.

Также предполагаемые преступники путем банковских операций отмывали украденные суммы, которые частично с размахом тратили на покупку недвижимости и предметов роскоши, а другая их часть была отправлена в Армению, что серьезно усложнило задачу отслеживания денежного потока госорганами США.