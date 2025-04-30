В Армении строят новые гостиницы, а не заводы

В I квартале 2025-го года в Армении резко вырос объем строительства в гостиничном секторе, а вот по промышленным предприятиям создание новых объектов серьезно сократилось.

Армения начала интенсивно строить гостиницы – только в I квартале 2025 года средств размещения в стране начали строить на 81,8% больше, примерно $4,6 млн, рассказали в Статкомитете республики.

В целом общий оборот в сфере строительства в I квартале 2025 года вырос на 13,6%, до 77,6 млрд драмов ($199 млн), это в значительной степени касается строительства в сфере образования и здравоохранения, объявленными правительством, передает Sputnik Армения.

Значительный рост отмечен в строительстве больниц – он увеличился почти втрое, до примерно 900 млн драмов ($2,3 млн), но для страны этого катастрофически мало – из-за нехватки подрядчиков, вызванной большими объемами жилищного строительства, его объемы выросли на 12,6%, до 45,4 млрд драмов, а вот строительство объектов обрабатывающей промышленности сократилось почти на четверть, 23,4%, до $4,6 млн, передает Sputnik Армения.

Армянские статистики говорят, что судить о состоянии строительной отрасли в таком коротком временном разрезе, как один квартал, трудно, но тем не менее, эти данные отражают долгосрочную тенденцию в экономике страны, которая развивается за счет торговли и услуг, а не промышленности.