Армения отложила участие в МТК "Север-Юг" до 2033 года

Власти Армении не укладываются в заявленные сроки завершения строительства своего участка международного транспортного коридора "Север-Юг" – он будет построен почти на два года позже.

В министерстве территориального управления и инфраструктуры Армении признали, что дорожные строители страны, возводящие 60-километровый участок трассы Сисиан-Каджаран к границе с Ираном международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", идут с сильным отставанием от графика и назвали новую дату завершения строительства магистрали.

Трасса будет построена к ноябрю 2033 года, заявил сегодня на заседании правительства глава ведомства Давид Худатян. Ранее власти уверяли, что проект будет завершен к концу 2031 года, передает Sputnik Армения.

"Протяженность северного участка дороги - 27,1 км, включая мосты и тоннели. Общая стоимость - 335 млн евро, из которых 236 млн евро - за счет кредитного финансирования Азиатского банка развития"

- Давид Худатян

Как отметил министр, особые сложности создает строительство Баргушатского тоннеля протяженностью в 8,65 км и южного участка трассы длиной - 24,25 км.

Планируется, что дорога на северном участке будет трехполосной, а ее ширина составит 11 м, что позволит развивать на трассе скорость до 100 км/ч, а значит на два часа сократить время прохождения участка до границы с Ираном.

Почему Армения медлит с МТК "Север-Юг"?

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, у решения Еревана отложить сдачу дороги к иранской границе до 2033 года на фоне российско-иранских планов по строительству железнодорожного участка Астара-Решт до 2030 года есть объективная мотивация. "Главная причина состоит в понимании, что "армянский маршрут" Международного транспортного коридора "Север-Юг" не реализуем в принципе. Если власти Армении осознают, что по этой дороге Россия и Иран никогда не будут возить грузы в таком объеме, который сделает дорожные работы окупаемыми, то зачем им торопиться?", - прежде всего сказал он.

"Смысл проекта "Север-Юг" состоит в создании эффективных условий для масштабных грузоперевозок из России в Иран. Учитывая географию государств, у него существуют три ветки: восточная через Казахстан и Туркменистан, морская через Каспий и западная через Южный Кавказ. При этом на Южном Кавказе именно эффективный маршрут один – через Азербайджан. Россия и Азербайджан уже связаны и железной дорогой, и автотрассой, для запуска маршрута на полную мощность остается лишь достроить на территории Ирана участок железной дороги, который соединит Азербайджан с иранской железнодорожной сетью. Когда Тегеран при помощи РЖД достроит этот участок Астара-Решт, возить грузы через Азербайджан из России в Иран и обратно можно будет де-факто беспрепятственно в промышленных объемах", - напомнил Андрей Петров.

"У Армении даже теоретически нет сравнимых с азербайджанским маршрутом условий. Армения не имеет границы с Россией, товарооборот между странами осуществляется через Грузию. При этом Грузия с Россией соединена всего одним наземным путем – Военно-Грузинской дорогой, горным серпантином, много лет перегруженным, почти не подлежащем расширению и регулярно закрываемым из-за лавиноопасности, схода селей и гололеда. Россия пользуется этой дорогой только потому, что альтернатив для сухопутного доступа в Армению у нее нет, и на роль участка "Север-Юга" Военно-Грузинская дорога никогда не рассматривалась всерьез из-за ее неэффективности: на ней и так постоянно образуются многокилометровые пробки, а движение останавливается при любом капризе погоды. Даже если бы Армения здесь и сейчас сдала в эксплуатацию самую современную трассу до границы с Ираном, это не сделало бы ее участницей проекта "Север-Юг"", - указал старший аналитик "Вестника Кавказа".

"Наибольший интерес для участников "Север-Юга" представляют железнодорожные грузоперевозки, но единственная железная дорога, ведущая из России в Армению, проходит по черноморскому побережью, то есть через Абхазию, и Грузия не согласится ее открыть, если не откажется от претензий на сохранение территориальной целостности. И это я даже не говорю о том, что единственная железная дорога из Армении в Иран идет через азербайджанский Нахчыван – этот участок как раз просто восстановить при условии, что Ереван, выполнив условия о роспуске Минской группы ОБСЕ и устранении претензий на Карабах из армянской Конституции, подпишет мирный договор с Баку и начнет серьезную работу по открытию армяно-азербайджанских транспортных коммуникаций. Но даже тогда Армения получит железнодорожный доступ к Ирану только для себя, а в Россию из Ирана через Армению все равно попасть на поезде будет невозможно", - продолжил он.

"Потому-то власти Армении, формально не отзывая заявку на участие в проекте "Север-Юг", на деле не торопятся со строительством дороги. Они понимают, что эта дорога не нужна. Она не нужна даже самой Армении, потому что уже есть готовая трасса с кратким заездом в Азербайджан, полностью удовлетворяющая потребностям республики в грузообороте с Ираном. Перспектива запуска железнодорожного сообщения Ереван-Тебриз через азербайджанский Нахчыван тем более лишает их мотивации что-то строить в иранском направлении: дешевле и проще подписать мирный договор с Азербайджаном и возить людей и грузы по уже работающей дороге, чем прокладывать новую. Обещание достроить дорогу в 2033 году – это фактически отказ от претензий на участие в "Север-Юге", ведь к тому времени маршрут через Азербайджан будет работать на полную мощность на протяжении 3-4 лет", - заключил Андрей Петров.