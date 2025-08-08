Правительство Грузии вошло в двадцатку лучших в Европе

Несмотря на постоянную критику от властей ЕС, правительство Грузии получило высокие оценки по ряду показателей от политических аналитиков.

Правительство Грузии попало в европейский топ-20 по по индексу надежности законодательства и политики. Рейтинг был представлен Европейской комиссией.

Грузинские власти набрали 70 баллов из 100, что позволило Тбилиси занять 26 место в мире и 18-е в Европе. По показателям надежности законодательства правительство страны обошло 18 стран-членов Евросоюза и НАТО.

Рейтинг был составлен на основе данных ООН, Всемирного банка, МВФ, Всемирного экономического форума и прочих международных институций.