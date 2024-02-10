Вестник Кавказа

Правительство Грузии поздравило Бидзину Иванишвили с днем рождения

Правительство Грузии поздравило Бидзину Иванишвили с днем рождения
© Фото: сайт “Грузинской мечты“
Председатель правительства Грузии Ираклий Кобахидзе по случаю дня рождения Бидзины Иванишвили назвал миллиардера спасителем республики, великим благотворителем грузинской культуры и мастером игры в политические шахматы.

Сегодня 68-й день рождения отмечает негласный правитель Грузии, миллиардер и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили. По этому случаю к Иванишвили со словами поздравлений и благодарности обратился новый премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

Кобахидзе заявил о политическом мастерстве Бидзины Иванишвили, сравнимом с умением лучших игроков в шахматы просчитывать комбинации на много ходов, и подчеркнул, что именно приход миллиардера в грузинскую политику помогло стране достигнуть мира и стабильности.

"Иванишвили – патриот Грузии и гроссмейстер политики. Об этом говорилось много раз и надо сказать еще раз – то, что сегодня в Грузии мир, демократия, экономический прогресс и страна получила статус кандидата в члены ЕС, – это, прежде всего, заслуга Иванишвили"

– Ираклий Кобахидзе

Председатель правительства Грузии напомнил и об огромных затратах Бидзины Иванишвили на благотворительность, и о его постоянной поддержке национальной культуры и искусств. По словам Кобахидзе, именно в этом статусе – статусе благотворителя – миллиардер выступил и на политической сцене Грузии, когда в 2012 году забрал власть у Михаила Саакашвили.

Кобахидзе пожелал почетному председателю "Грузинской мечты" долгих лет жизни, здоровья и процветания всей его семье.

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