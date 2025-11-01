Прямые рейсы связали Астану и Белград

Столицы Казахстана и Сербии связали рейсы компании SCAT, информирует Минтранс Казахстана.

Казахстанский перевозчик SCAT приступил к выполнению полетов на маршруте Астана-Белград-Астана с начала ноября.

"Рейсы Астана - Белград - Астана будут выполняться два раза в неделю (понедельник, четверг) на современных воздушных судах типа Boeing 737"

– Минтранс Казахстана

Полетное время на маршруте составляет 5 часов 40 минут, первый рейс доставил в Сербию 92 пассажира. Авиакомпания рассчитывает, что новый международный рейс будет пользоваться популярностью.

"Открытие прямого авиасообщения между Астаной и Белградом является важным шагом в укреплении связей между Казахстаном и Сербией. Новый маршрут откроет больше возможностей для делового, туристического и культурного сотрудничества между нашими народами"

– вице-министр Талгат Ластаев

Главы государств достигли договоренности о запуске авиасообщения между столицами в ноябре прошлого года.