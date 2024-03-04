Вестник Кавказа

Пожарные тушили гостиницу в Приэльбрусье

Пожарные тушили гостиницу в Приэльбрусье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минувшим вечером в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии вспыхнула кровля гостиницы – огонь охватил площадь в 100 квадратных метров, на тушение пламени пожарным понадобилось почти два часа.

Минувшей ночью в поселке Тегенекли Эльбрусского района Кабардино-Балкарии вспыхнула кровля гостиницы, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 21:43 – как установили прибывшие на место пожарные расчеты, горела крыша отдельно стоящего двухэтажного здания гостиницы на площади 100 кв м, тушили возгорание 20 огнеборцев и четыре единицы спецтехники, передает "Интерфакс".

Чтобы справиться с огнем, пожарным понадобилось почти два часа – о локализации огня было доложено в 23:20, к счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Здание основательно выгорело, постояльцы гостиницы были эвакуированы и размещены в других гостиницах региона, сейчас в помещении отеля завершена проливка конструкций.

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