Вестник Кавказа

Пожар в Минводах: сгорела квартира, погиб человек

Пожар в Минводах: сгорела квартира, погиб человек
© Фото: МЧС Ставропольского края
Трагедия произошла сегодня в поселке Анджиевском в Минводах. Пожар в многоэтажном доме уничтожил квартиру. В пламени погиб один человек, еще десятки были эвакуированы и спасены.

Крупный пожар случился в поселке Анджиевский в Минераловодском городском округе. Фото с места событий распространило МЧС.

Огонь занялся в квартире, расположенной на третьем этаже. Пламя охватило площадь в 15 кв м.

"К сожалению, 1 человек погиб"

– МЧС

Огнеборцы эвакуировали несколько десятков человек. Еще 15, включая двух детей, были спасены.

Пожар тушили более трех десятков пожарных.

© Фото: МЧС Ставропольского края

Специалисты уже выяснили, из-за чего мог произойти пожар. По предварительным данным, причиной огненного ЧП стала непотушенная сигарета.

Спасатели напомнили об опасности, которую может нести курение в жилых помещениях.

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