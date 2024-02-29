Пожар в Гюмри: грудного ребенка эвакуировали из окна

Жилой дом горел сегодня в Гюмри. Огонь уничтожил часть квартиры. Огнеборцам также пришлось эвакуировать трехмесячного младенца.

Возгорание началось сегодня в многоквартирном доме в Гюмри (Ширакская область). Подробности рассказали в Спасательной службе МВД.

Сигнал о ЧП поступил в 14:59 по местному времени (13:59 мск). Сообщалось, что горит квартира на первом этаже.

Пожарные локализовали возгорание в 15:18 (14:18 мск). Полностью пожар был потушен в 15:25 (14:25). Пламя уничтожило кухню в квартире на площади 6 кв м.

Во время тушения был эвакуирован трехмесячный младенец. Пожарные забрали его из окна квартиры на втором этаже.