Трое детей погибли в пожаре в Дагестане

Трагедия произошла сегодня в Дагестане: три ребенка дошкольного возраста, оставленные без присмотра, сгорели в огне. Трагедия произошла в одном из сел Кизлярского района.

Уголовное дело возбуждено в Дагестане по факту пожара, жертвами которого стали трое детей, сообщили в дагестанском СУ СКР.

"По версии следствия, 4 марта 2024 года в домовладении, расположенном в с. Зелёный Бугор Кизлярского района республики, произошел пожар, в ходе которого погибли находившиеся в помещении без присмотра три ребенка 2019, 2020 и 2022 годов рождения"

– ведомство

Уже установлена предварительная причина трагедии. Пожар мог начаться из-за дровяной печи.

Следователи проверяют эту информацию, выясняют все детали ЧП.

Напомним, 28 февраля стало известно, что произошел пожар в лагере отдыха для детей в Ростовской области. Огонь занялся в помещении столовой и быстро разгорелся. Пожар тушили несколько часов. К счастью, в итоге никто не пострадал: зимой детский лагерь не работает.