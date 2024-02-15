Пожар в Дагестане погубил пенсионерку

В дагестанском селе в пожаре погибла местная жительница. Женщине было девяносто лет. Причины пожара выясняются.

В частном доме в одном из сел Дагестана произошел пожар, в результате погиб один человек.

"Сегодня после тушения пожара в частном жилом доме, расположенном в селе Касумкент Сулейман-Стальского района республики, было обнаружено тело женщины 1933 года рождения без признаков жизни"

– СУ СК РФ по Дагестану

Ведется доследственная проверка. Названа предварительная причина возгорания - пожар, вероятно, начался после короткого замыкания.

Ранее на этой неделе в Дагестане без электричества на день остались около 70 тыс человек, авария была оперативно устранена.