Пожар на хуторе в Адыгее унес жизни двоих детей

Минувшей ночью в частном доме в хуторе Игнатьевском Кошехабльского района Адыгеи вспыхнул пожар – огонь охватил весь дом, и спасти двоих детей пожарные не успели: хозяйка дома убрала из него пожарные извещатели.

Сегодня ночью в частном доме в хуторе Игнатьевском Кошехабльского района Адыгеи вспыхнул пожар, который унес жизни двоих детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"К сожалению, во время тушения пожара были обнаружены тела двух детей - 2008 и 2012 года рождения. Площадь пожара составила 60 кв м"

- МЧС по Адыгее

Как полагают пожарные, огонь вспыхнул из-за того, что хозяйка дома нарушила правила эксплуатации отопительной печи, передает "Интерфакс".

Детей тоже можно было спасти, если бы сработала система пожарных извещателей: они были установлены в доме в 2023 году, но хозяйка почему-то решила убрать их, добавили в пресс-службе.