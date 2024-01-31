В лесах Кубани ввели пожароопасный сезон

Краснодарский край стал первым регионом, где ввели пожароопасный сезон в этом году. Власти региона призывают жителей и гостей края соблюдать меры безопасности при посещение лесного массива.



На Кубани стартовал пожароопасный сезон. Регион стал первый в стране, где в этом году ввели особый режим для предотвращения пожаров. Об этом сообщил вице-премьер края Роман Лузин на совещании правительства.

Он подчеркнул, что власти намерены сделать все необходимое, чтобы в кратчайшие сроки обнаружить и потушить пожар, а также принять меры по их предотвращению.

Также заместитель главы края отметил, что на середину февраля уже был зафиксирован 61 пожар на территории лесных угодий.

"Провели серьезную подготовительную работу по обеспечению готовности к предстоящему пожароопасному сезону"

- Роман Лузин

Лузин выразил надежду, что только совместные усилия помогут избежать лесных пожаров и обеспечат сохранность природного ландшафта.