Пострадавшие при взрыве АЗС под Махачкалой выписаны из больниц

Из медицинских учреждений в Махачкале выписали всех пострадавших при взрыве АЗС. Ранее в больницы были доставлены 8 человек.

Из больниц выписали всех пострадавших при взрыве на АЗС в пригороде Махачкалы, рассказала "Интерфаксу" руководитель пресс-службы Минздрава республики Зарина Агмадова.



"Все, кто были госпитализированы после взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы 27 сентября, выписаны из больниц"

- Зарина Агмадова

Напомним, что взрыв на АЗС прогремел в поселке Новый Хушет 27 сентября. Тогда погибли 13 человек, 11 пострадали, восьмерым из которых потребовалась госпитализация. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, владельца АЗС Марата Джанхуватова арестовали на два месяца.