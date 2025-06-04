Вестник Кавказа

Посольство Турции в Азербайджане опубликовало поздравление с праздником Гурбан

Полумесяц
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня посольство Турции в Баку опубликовало поздравительное сообщение с Гурбан байрамы. В нем дипмиссия поздравила азербайджанский и турецкий народ.

Турецкое посольство в Азербайджане распространило поздравление с праздником Гурбан, оно опубликовано на странице диппредставительства в X.

Поздравление адресовано и гражданам Азербайджана, и жителям Турции.

"Поздравляем всех наших граждан, а также азербайджанских братьев и сестер с благословенным праздником Гурбан – символом единства, солидарности и братства мусульман всего мира"

– посольство Турции в Азербайджане

В дипмиссии пожелали всем крепкого здоровья, радости и благополучия, а также изобилия за праздничным столом на Гурбан байрамы.

Напомним, праздник Гурбан байрамы (Курбан-байрам) в 2025 году начался вечером 5 июня. Основные праздничные события приходятся на 6 июня.

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