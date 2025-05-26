Президент Азербайджана поделился публикацией в связи с праздником Гурбан байрамы

Гурбан байрам мубарак, поздравил соотечественников с праздником Ильзхам Алиев. Поздравительная открытка опубликована на официальных страницах в соцсетях.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился поздравительной публикацией по случаю праздника Гурбан - одного из самых главных праздников исламского мира.
На официальных страницах азербайджанского лидера в социальных сетях опубликована открытка с традиционным поздравлением "Гурбан байрам мубарак".
Ранее Ильхам Алиев поздравил азербайджанцев всего мира с праздником. Он отметил, что Гурбан байрамы является символом духовной сплоченности и единства мусульман всего мира, и пожелал счастья семьям соотечественников и изобилия и достатка их домам.
В Азербайджане в честь Гурбан байрамы в этом году отдыхают четыре дня - с 6 по 9 июня.