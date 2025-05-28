С праздником Курбан-байрам 2025: когда, красивые открытки и поздравления

Праздник Курбан-байрам 2025 – главный праздник для всех мусульман. Когда Курбан-байрам в 2025 году? Представляем картинки, открытки и поздравления с Ид аль-Адха 2025.

До праздника Курбан-байрам осталось совсем мало времени. Миллионы мусульман встретит праздник в Мекке во время хаджа. Но большинство верующих отметят Ид аль-Адха дома. Последние приготовления к праздничному дню завершаются.

Когда Курбан-байрам 2025?

Курбан-байрам в 2025 году мусульмане будут отмечать 6 июня. Сам праздник начнется вечером 5 июня, однако основные мероприятия – праздничный намаз и обряд жертвоприношения – состоятся уже 6 июня.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сразу за праздничным днем следуют еще три дня, которые являются продолжением Курбан-байрама – Дни ат-Ташрик. В 2025 году эти дни начнутся 7 июня и завершатся 9 июня.

Открытки с праздником Курбан-байрам

Сегодня популярность обрели поздравления с праздником при помощи отправления красивой открытки в социальной сети или мессенджере. Верующие в интернете скачивают картинки для отправки своим родным и близким в праздничный день.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В данной статье имеются красивые открытки, посвященные Курбан-байраму, которые можно будет отправить своим родственникам, друзьям и коллегам, чтобы поздравить их с наступлением праздника.

Поздравления с Ид аль-Адха

Последователи ислама с наступлением Курбан-байрама поздравляют друг друга, используя арабскую фразу "Ид мубарак", что в переводе на русский язык означает "С праздником".

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

У мусульман также принято говорить на праздник "Иду-кум мубарак", что переводится как "Да будет благословенен ваш праздник", и "Ид аль-Адха мубарак" – Благословенен праздник жертвоприношения.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С совершением хаджа верующие поздравляют друг друга словами "Хаджжука макбуля" (Да будет твой хадж принят) и "Таккаббаля-Ллаху минк" (Да примет Аллах от тебя).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В России мусульмане обычно поздравляют при помощи фраз "С Праздником жертвоприношения", "С праздником Курбан-байрам" или же просто "С праздником". Также верующие используют и арабские слова.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В заключение приверженцы религии желают благословения, здоровья и радости, мира и добра, успехов и чтобы жертва была принята Всевышним.