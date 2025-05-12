Курбан-байрам 2025: 5 самых важных фактов о главном празднике мусульман

Курбан-байрам в 2025 году мусульмане отметят 6 июня. Когда праздничный намаз на Курбан-байрам? Является ли Курбан-байрам выходным днем? Как совершить жертвоприношение? Что такое Дни ат-Ташрик? Как провести Курбан-байрам?

Праздник Курбан-байрам наступит уже на этой неделе. Миллионы мусульман по всему миру отметят в эту пятницу один из главных праздников в исламской религии. Праздничный день начнется с молитвы, а завершится походами в гости и обрядом жертвоприношения. В этом материале расскажем о пяти вещах, которые обязательно нужно знать о Курбан-байраме.

Праздничный намаз на Курбан-байрам

Праздничный намаз является одним из важных обрядов на Курбан-байрам. Ежегодно тысячи верующих собираются в мечетях и вокруг них для совершения молитвы. Если нет возможности сходить на намаз, то дозволено помолиться в домашних условиях.

Помимо намаза, произносится праздничная проповедь, в которой говорится о важности данного праздника для последователей ислама. В Москве на богослужение ежегодно приходит до 300 тыс человек. Молитва традиционно начинается в 07:00 мск.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Очень важно мусульманам перед праздничной молитвой совершить полное омовение, а также надеть на себя новую одежду. Совершить трапезу в этот день последователям ислама рекомендуется после намаза.

Выходной день на Ид аль-Адха

В странах Исламского мира и в девяти регионах России (республиках Северного Кавказа, Адыгее, Татарстане, Крыму, Башкортостане) Курбан-байрам объявлен выходным днем.

В 2025 году праздник Ид аль-Адха отмечается 6 июня. Соответственно, власти указанных выше российских регионов официально объявили праздничный день нерабочим.

Обряд жертвоприношения

Кульминация праздника – обряд жертвоприношения, к которому последователям ислама следует подходить с умом и ответственностью. Главный ритуал совершается после намаза, а также в течение трех дней после Курбан-байрама.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чаще всего верующие в качестве жертвы выбирают барана или овцу, однако в религии разрешено использовать и корову, быка или верблюда. Главное, чтобы животное было здоровым, без каких-либо недостатков. Запрещено совершать обряд с беременными и стерилизованными животными или же лишенными частей тела.

После совершения обряда мясо необходимо разделить на три части: одну часть оставить себе, а две оставшиеся – раздать родным и близким, бедным и нуждающимся.

Дни ат-Ташрик

Сразу за Курбан-байрамом следуют три дня ат-Ташрик – продолжение праздника, которое приходится на 11,12 и 13 дни последнего месяца Зуль-хиджа исламского календаря.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В 2025 году Дни ат-Ташрик приходятся на 7,8 и 9 июня. Этот период имеет особенное значение для паломников в Мекке. Дни – заключительный этап паломничества, во время которых верующие собираются в долине Мина для участия в побивании шайтана.

Помимо этого, в дни ат-Ташрик приверженцы ислама проводят обряд заклания животного. Жертвоприношение можно совершать не только в праздничный день, но и в течение трех дней после Курбан-байрама.

Кроме того, в мусульмане в эти дни посещают кладбища, где молятся за усопших, совершают визиты к своим друзьям и родственникам, угощают разными блюдами, раздают милостыню.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Верующим также необходимо произносить "такбир" – слова-молитвы, восхваляющие Всевышнего. Рекомендуется делать дуа, дополнительные поклонения, читать Коран.

Как провести Курбан-байрам?

Курбан-байрам празднуется с раннего утра. Верующие должны заранее купить новую одежду для праздничного намаза. Обязательно следует совершить полное омовение и нанести благовония.

Поскольку Ид аль-Адха является семейным праздником, то этот день следует разделить со своими родными и близкими. Принято накрывать столы с угощениями, раздавать милостыню, совершать визиты к родственникам и друзьям.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В праздничный день необходимо отложить все свои дела и хлопоты, мусульманин должен посвятить себя только Курбан-байраму. Важно быть в хорошем настроении, желать только хорошее, не ругаться и не сквернословить.

Стоит добавить, что воздержание от еды и питья в праздничный день запрещено в исламе. Помимо этого, нельзя отмечать Курбан-байрам, имея на столе алкогольные напитки.