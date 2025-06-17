Посольство РФ в Израиле могут перевести из Тель-Авива

Дипмиссия России в Израиле может сменить дислокацию и переместиться из столицы страны в другое безопасное место, сообщил российский посол в Израиле Анатолий Викторов, отметив: уже есть планы по вывозу сотрудников.

Из-за того, что сотрудники российского посольства в Израиле ежедневно подвергаются опасности, в случае дальнейшей эскалации его могут перевести в более безопасное место за пределы Тель-Авива, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

"У нас есть планы по вывозу сотрудников посольства. Они реальные, разного рода, разными путями. Внимательно следим за обстановкой. В конце концов, не исключаем перемещение в другое безопасное место без выезда из Израиля"

- Анатолий Викторов

Дипломат отметил, что сотрудники посольства ежедневно подвергаются опасности во время обстрелов, хотя у них есть строгие указания в таких случаях использовать бомбоубежища, передает ТАСС.

В Израиле исправно работает эффективная система предварительного оповещения граждан, а у всех сотрудников дипмиссии есть доступ к оборудованным бомбоубежищам, - добавил он.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что диппредставительство России в Израиле перешло на усиленный режим работы в связи с ирано-израильским военным конфликтом, заявил посол Анатолий Викторов. У сотрудников посольства продлен рабочий день. Все отделы дипломатического представительства контактируют с местными властями, отметил дипломат.