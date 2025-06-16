Посольство США закрылось в Израиле до 20 июня

Американское посольство в Израиле по соображениям мер безопасности закрылось до 20 июня. Решение принято с учетом рекомендаций Командования тыла Израиля.

Соединенные Штаты закрывают израильское посольство до пятницы 20 июня, сообщается на официальном сайте дипмиссии.

"Учитывая ситуацию с безопасностью и в соответствии с рекомендациями Командования тыла Израиля, посольство США в Иерусалиме будет закрыто со среды, 18 июня по пятницу, 20 июня. Это касается и консульских отделов в Иерусалиме и Тель-Авиве"

– сообщение

В ведомстве добавили, о необходимости того, чтобы все американские госслужащие и их семьи находились поблизости от бомбоубежищ и других укрытий "до дальнейшего уведомления".

Над Израилем закрыто воздушное пространство, потому эвакуация персонала посольства и консульств пока невозможна.