Трамп и Нетаньяху провели телефонный разговор

Лидеры США и Израиля минувшей ночью провели телефонный разговор, сообщают израильские СМИ. В Израиле ожидают, что вскоре Штаты подключатся к конфликту с Ираном.

В ночь на 18 июня состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на источники среди израильских официальных лиц.

Что именно обсуждали Трамп и Нетаньяху не сообщается.

За несколько часов до этого американский лидер провел полуторачасовое совещание совета нацбезопасности США.

В Израиле полагают, что США в ближайшее время могут присоединиться к конфликту Ирана и Израиля.

Трамп ранее потребовал от властей Ирана "безоговорочной капитуляции", об этом он написал в соцсети Truth Social.