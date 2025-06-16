Вестник Кавказа

США начали переброску авианосной группы на Ближний Восток

Пальма Джумейра
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
США намерены защитить свой военный контингент на Ближнем Востоке. С этой целью в регионе будет размещена авианосная ударная группа страны.

Соединенные Штаты занимаются переброской авианосной ударной группы на Ближний Восток. Об этом рассказал 17 июня представитель Пентагона.

Он отметил, что данный шаг направлен на защиту американского военного контингента, передает РИА Новости.

"В рамках выполнения обязательств по защите американских сил в регионе министр обороны Пит Хегсет распорядился направить авианосную группу USS Nimitz в зону CENTCOM для поддержания обороноспособности и обеспечения безопасности американского контингента"

– представитель Пентагона

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась в конце прошлой недели, когда ВВС Израиля атаковали военные и ядерные объекты Ирана. 

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