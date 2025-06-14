Вестник Кавказа

Посольство РФ в Израиле работает в усиленном режиме

Посольство РФ в Израиле работает в усиленном режиме
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Посольство России в Израиле функционирует в сложных условиях, сотрудники работают сверхурочно.

Диппредставительство России в Израиле перешло на усиленный режим работы в связи с ирано-израильским военным конфликтов, заявил посол Анатолий Викторов.  

"Российское посольство сейчас, конечно, в сложных условиях работает. После перехода из израильско-иранского противостояния в военную фазу мы фактически усилили режим работы"

– Анатолий Викторов

Викторов отметил, что у сотрудников посольства продлен рабочий день. Все отделы дипломатического представительства контактируют с местными властями. 

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, атаковав ракетами и беспилотниками цели на территории Исламской Республики.

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