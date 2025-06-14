Посольство РФ в Израиле работает в усиленном режиме

Посольство России в Израиле функционирует в сложных условиях, сотрудники работают сверхурочно.
Диппредставительство России в Израиле перешло на усиленный режим работы в связи с ирано-израильским военным конфликтов, заявил посол Анатолий Викторов.
"Российское посольство сейчас, конечно, в сложных условиях работает. После перехода из израильско-иранского противостояния в военную фазу мы фактически усилили режим работы"
– Анатолий Викторов
Викторов отметил, что у сотрудников посольства продлен рабочий день. Все отделы дипломатического представительства контактируют с местными властями.
Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, атаковав ракетами и беспилотниками цели на территории Исламской Республики.