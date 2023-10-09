Посол Израиля поблагодарил Азербайджан за поддержку

Глава диппредставительства Израиля в Баку поблагодарил всех, кто не остался в стороне и оказал поддержку еврейскому государству. Напомним, что Израиль в субботу подвергся атаке боевиков ХАМАС.
Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик выразил благодарность всему народу Азербайджана, поддержавшему еврейское государство в сложное время.
«Спасибо азербайджанскому народу за этот сердечный жест дружбы. Послания, цветы у ворот нашего посольства, посты в социальных сетях - все это придает нам силы в этот темный час нашей истории»
– Джордж Дик
Напомним, что в минувшую субботу на Израиль была совершена атака боевиков ХАМАС. Впоследствии еврейское государство объявило войну Палестине.