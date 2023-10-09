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Посол Израиля поблагодарил Азербайджан за поддержку

Посол Израиля поблагодарил Азербайджан за поддержку
Глава диппредставительства Израиля в Баку поблагодарил всех, кто не остался в стороне и оказал поддержку еврейскому государству. Напомним, что Израиль в субботу подвергся атаке боевиков ХАМАС.

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик выразил благодарность всему народу Азербайджана, поддержавшему еврейское государство в сложное время.

«Спасибо азербайджанскому народу за этот сердечный жест дружбы. Послания, цветы у ворот нашего посольства, посты в социальных сетях - все это придает нам силы в этот темный час нашей истории»

– Джордж Дик

Напомним, что в минувшую субботу на Израиль была совершена атака боевиков ХАМАС. Впоследствии еврейское государство объявило войну Палестине.

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