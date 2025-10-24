После запрета энергоресурсов России Евросоюз займется эмбарго на сырье из Китая

Китайский сырьевой экспорт в ЕС может повторить судьбу российского энергетического экспорта: руководства Евросоюза заговорило об аналогичном эмбарго, направленном на снижение европейской зависимости от редкоземельных металлов из Китая.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с новой инициативой политического ограничения экономических контактов стран ЕС – по ее замыслу европейские государства должны отказаться от сырьевого импорта из Китая. Это, утверждает председатель ЕК, содействует снижению зависимости Европы от китайских ресурсов.

Антикитайский проект фон дер Ляйен является де-факто копией антироссийской программы Еврокомиссии REPowerEU по полному прекращению поставок энергоресурсов из России в ЕС, он даже получил аналогичное название RESourceEU. На первом этапе фон дер Ляйен предлагает начать снижать импорт сырья из Китая путем его замены на импорт из других государств.

"Цель заключается в обеспечении доступа к альтернативным источникам критически важного сырья для нашей европейской промышленности на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу"

– Урсула фон дер Ляйен

В числе стран, призванных заменить Китай в поставках сырья, она назвала соседствующие с КНР Казахстан и Узбекистан, а также Канаду, Украину и весьма далекие от Европы Австралию и Чили.

При этом Урсула фон дер Ляйен не стала уточнять, о каком именно сырье идет речь. Вполне вероятно, что ее инициатива связана с устрожением экспорта из Китая редкоземельных металлов, уже спровоцировавшим президента Франции Эммануэля Макрона на призыв ввести европейские санкции против КНР.