Венгрия планирует продолжить импорт нефти и газа из России в обход санкций ЕС - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что продолжит борьбу против резолюции Евросоюза о запрете поставок нефти и газа из России. Орбан обсудил сложившуюся ситуацию с руководством венгерской нефтяной компании, использующей российские энергоносители.

Будапешт продолжит отстаивать свои интересы за импорт российских энергоносителей. Венгрия не намерена соглашаться с решением ЕС о запрете поставок нефти и газа из России в Европу. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Мы всё ещё боремся. Так что эта битва ещё не проиграна. Необходимы серьёзные манёвры. Нам нужны лидерские качества, чтобы отстаивать это. На нас оказывается давление"

- Виктор Орбан

Также сообщается, что венгерский лидер обсудил с руководством венгерской компании MOL, использующей российскую нефть, возможные пути решения вопроса. Орбан заявил, что процесс поиска методов борьбы против резолюции ЕС продолжается.

"Мы работаем над тем, как обойти эти санкции"

- Виктор Орбан

Венгерский премьер подчеркнул в интервью радио Kossuth, что последствия решения Евросоюза для страны могут быть неутешительными. По словам Орбана, в первую очередь будет страдать население от неподъемных счетов за тепло в домах.

Накануне Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России, в котором прописан поэтапный отказ стран-участников ЕС от импорта российского СПГ. С 26 апреля 2026 года прекращают действовать краткосрочные контракты, а с 1 января 2027 - долгосрочные.