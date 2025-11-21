Порты Грузии обработали более 4 млн т грузов

Свыше 4 млн тонн грузов обработали порты Грузии в третьем квартале года. Всего порты страны приняли более 400 судов.

Порты Грузии за июль-сентябрь обработали 4,3 млн т грузов. Это на 1,4% больше показателей аналогичного периода 2024 года, информирует Сакстат.

Согласно данным статистической службы, порты страны приняли почти на 55% больше генеральных грузовых судов, а также на треть больше судов, которые транспортируют специальные грузы. Отмечается также снижение на 7% числа судов для перевозки наливных грузов.

В общем объеме преобладают генеральные грузы — 44%. Наливные грузы составили чуть больше 34%.

Всего за два летних месяца и первый месяц осени гавани Грузии приняли 446 грузовых судов.

Ранее стало известно о строительстве автодороги к глубоководному порту Анаклия. По данным властей, строительство планируется начать в 2026 году.