Попова обозначила перспективу открытия пляжей в Анапе

Проверки морской воды в районе Анапы продолжаются. Открыть пляжи Роспотребнадзор сможет только в том случае, если все пробы будут соответствовать нормам.

Можно ли будет купаться в море в Анапе летом 2025 года? Ответ дала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В настоящее время купаться в Анапе и в Темрюкском районе запрещено.

"В Анапе, в районе, где песчаные пляжи и вода были покрыты нефтью, там да, там есть превышения, они сохраняются"

– Анна Попова

Глава Роспотребнадзора добавила, что в 2025 году не стоит ожидать, что пляжи очистятся сами естественным путем.

"На самоочищение рассчитывать в этом сезоне не приходится. Различные другие технологии и возможности очистки активно изучаются"

– Анна Попова

Как только пробы покажут соответствие нормам, ведомством будет решаться вопрос от открытии анапских пляжей, добавила она, передает "Интерфакс".