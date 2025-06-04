К работе с туристами в Анапе подключились студенты-медики

Несмотря на строгие запреты, туристы, отдыхающие в курортной Анапе, все же пытаются "попробовать водичку" – к работе по сдерживанию их от необдуманных поступков уже подключились местные студенты-медики.

С началом открытия сезона купания в России все больше туристов, приехавших на отдых на пляжи кубанской курортной Анапы, пытаются "попробовать водичку" Черного моря - из-за этого со вчерашнего дня на его побережье дежурят волонтеры из числа студентов медицинских колледжей и институтов, которые ходят по пляжу и доходчиво объясняют отдыхающим, почему этого делать нельзя.

Больше всего на "купальщиков" действуют "страшилки" – например, о том, каковы могут быть последствия контакта с нефтепродуктами: может пострадать кожа, появиться аллергия или могут начаться проблемы с дыханием. А еще не исключены отравления, а также хронические болезни, поэтому лучше не нарушать запреты и не заходить в воду, предупреждают медики, передает "АиФ-Юг".

Такие дежурства теперь будут регулярными каждые выходные и праздники, несмотря на то, что формально в Анапе и части Темрюкского района пляжи полностью закрыты - часть туристов пытается всяческими способами обойти этот запрет, прибегая ко всевозможным ухищрениям.