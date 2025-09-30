Вестник Кавказа

Пользу пробок назвали в мэрии Еревана

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Мэр Еревана заявил, что пробки в городе являются позитивном сигналом. Он подчеркнул, что их наличие свидетельствует о росте автомобильных продаж.

Пробки в Ереване – следствие определенной экономической активности. Такое заявление сделал мэр города Тигран Авинян, выступая 31 октября на совместном заседании постоянных парламентских комиссий во время обсуждения проекта бюджета на 2026 год.

Он подчеркнул, что жители республики стали покупать больше автомобилей.

"Только в Ереване за последний год было зарегистрировано 11 тысяч новых автомобилей. И это не считая автомобили, зарегистрированные в соседних регионах. Они также передвигаются по ереванским улицам"

– ереванский градоначальник

Он также представил ряд предложений по разгрузке города от пробок. Авинян отметил, что специалисты из мэрии выступают за увеличение автобусных линий общественного транспорта за счет введения определенных ограничений для частных автомобилей.

"Мир другого механизма еще не придумал"

– Тигран Авинян

