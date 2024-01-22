Погода помешала самолету из Баку приземлиться в Тбилиси

Самолет, летевший из Баку в Тбилиси, вернулся в аэропорт вылета. Причина - плохая погода в столице Грузии. Транспорт успешно сел в аэропорту Гейдар Алиев.

Самолет, выполнявший рейс Баку-Тбилиси, был вынужден вернуться в аэропорт вылета, сообщает пресс-служба "Азербайджанских Авиалиний".

Причиной возвращения лайнера в столицу Азербайджана стали неблагоприятные погодные условия в Грузии. Самолет успешно приземлился в аэропорту Гейдар Алиев в 11:28 по местному времени.

Стоит добавить, что пассажиры рейса вновь отправятся в Тбилиси после того, как погода в грузинской столице улучшится.

Пассажиры данного рейса вылетят в Тбилиси после улучшения в городе погодных условий.