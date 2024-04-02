Эрдоган ратифицировал соглашение об информации по Баку-Тбилиси-Карс

Турецкий президент подписал решение о ратификации трехстороннего соглашении об обмене данными для упрощения таможенного контроля по маршруту Баку-Тбилиси-Карс. Само соглашение было подписано в августе 2022 года.

Турецкая сторона ратифицировала соглашение о предварительном обмене между Баку, Анкарой и Тбилиси данными по грузам, которые везутся транзитом. Такое решение издал Реджеп Тайип Эрдоган, документ размещен в государственной газете.

Соглашение было заключено 18 августа 2022 года. Согласно документу, стороны договорились об электронном обмене данными: такой предварительный этап поможет упросить таможенные процедуры, которые проходят товары при транзитной перевозке. Кроме того, официальное оформление будет заниматься гораздо меньше времени за счет согласованности между сторонами различных процедур.

Напомним, грузовое движение по железнодорожному маршруту БТК было запущено в 2017 году, спустя 10 лет после подписания соответствующего соглашения. Сейчас дорога, а точнее, ее грузинский участок, проходит модернизацию. В начале марта сообщалось, что она завершится в течение двух ближайших месяцев.