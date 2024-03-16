Баку и Тбилиси нацелились на укрепление межпарламентских связей

Представители Азербайджана и Грузии провели сегодня встречу в Баку. На ней обсуждался целый спектр вопросов, включая совместную работу над экономическими проектами.

В Баку состоялась встреча спикера Милли Меджлиса Азербайджана и председателя комитета парламента Грузии, занимающегося вопросами экономики и экономической политикой. Об этом сказано в сообщении грузинского парламента.

Сахиба Гафарова и Давид Сонгулашвили обсудили стратегическую важность отношений между двумя республиками Южного Кавказа. Они подчеркнули, что межпарламентские связи – важная составляющая отношений Баку и Тбилиси.

"Было отмечено, насколько важны в сегодняшней геополитической ситуации проекты, которые предстоит совместно реализовать в регионе, в том числе развитие Среднего коридора и максимальное использование его потенциала"

– Давид Сонгулашвили

Стороны также договорились о совместной работе над экономическими проектами, которые будут способствовать укреплению двух стран.

В свою очередь, Сахиба Гафарова подчеркнула, что прочные отношения Азербайджана и Грузии связаны с тем, что народы двух стран веками жили рядом друг с другом и их связывают общие культурные ценности.

Помимо этого, парламентская делегация Грузии поговорила с главой Минэкономики Азербайджана Михаилом Джабаровым и председателем экономического комитета Милли Меджлиса Тахиром Миркишили о перспективах углубления сотрудничества между странами на уровне законодательных органов.

"Мы говорили о важности Cреднего коридора на фоне увеличения грузоперевозок и выразили готовность поддержать эффективное функционирование указанного коридора. Следует отметить, что благодаря нашему стратегическому расположению мы имеем возможность соединить важные экономические регионы, предложить заинтересованным сторонам выход на глобальные рынки"

– председатель грузинского комитета