Кобахидзе: Азербайджан и Грузию связывают дружба и сотрудничество

В ходе переговоров с президентом Азербайджана, премьер Грузии заявил о том, что отношения двух стран основаны на взаимовыгодном сотрудничестве и дружеских узах. Он также выразил уверенность, что в дальнейшем двусторонние отношения будут укрепляться и расширяться.

Глава грузинского правительства заявил о том, что Грузию и Азербайджан соединяют исторические узы дружбы, которые базируются на прочной основе.

Далее он выразил уверенность, что партнерские отношения стран будут с течением времени крепнуть.

«В настоящее время у нас есть прекрасный диалог на политическом, экономическом и других уровнях, существует положительная динамика. Наше намерение – углублять это сотрудничество и партнерство»

– Ираклий Кобахидзе

Далее он отметил, что отношения страны работают над обеспечением стабильности в регионе и будут продолжать эту работу.

«Мы и впредь будет делать все возможное для углубления этой дружбы, сотрудничества и партнерства»

– Ираклий Кобахидзе