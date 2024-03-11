Вестник Кавказа

Кобахидзе: Азербайджан и Грузию связывают дружба и сотрудничество

Кобахидзе: Азербайджан и Грузию связывают дружба и сотрудничество
В ходе переговоров с президентом Азербайджана, премьер Грузии заявил о том, что отношения двух стран основаны на взаимовыгодном сотрудничестве и дружеских узах. Он также выразил уверенность, что в дальнейшем двусторонние отношения будут укрепляться и расширяться.

Глава грузинского правительства заявил о том, что Грузию и Азербайджан соединяют исторические узы дружбы, которые базируются на прочной основе.

Далее он выразил уверенность, что партнерские отношения стран будут с течением времени крепнуть.  

«В настоящее время у нас есть прекрасный диалог на политическом, экономическом и других уровнях, существует положительная динамика. Наше намерение – углублять это сотрудничество и партнерство»

– Ираклий Кобахидзе

Далее он отметил, что отношения страны работают над обеспечением стабильности в регионе и будут продолжать эту работу. 

«Мы и впредь будет делать все возможное для углубления этой дружбы, сотрудничества и партнерства»

– Ираклий Кобахидзе

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1450 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ильхам Алиев: железнодорожный проект Баку-Тбилиси-Карс выгоден многим

Ильхам Алиев: железнодорожный проект Баку-Тбилиси-Карс выгоден многим

Ильхам Алиев: отношения Азербайджана и Грузии стоят на прочном фундаменте

Ильхам Алиев: отношения Азербайджана и Грузии стоят на прочном фундаменте

Премьер Грузии прибыл в Азербайджан

Премьер Грузии прибыл в Азербайджан

Ираклий Кобахидзе завтра встретится с Ильхамом Алиевым

Ираклий Кобахидзе завтра встретится с Ильхамом Алиевым

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы