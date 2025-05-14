Поездом "Диоскурия" воспользовались более 48 тыс пассажиров

Поездки на поезде "Диоскурия" в Абхазию совершили свыше 48 тыс туристов, сообщают РЖД. В июне поток пассажиров вырос почти в 1,6 раза.

С момента запуска поезда "Диоскурия" (Сочи - Сухум) на нем проехали более 48 тыс пассажиров, рассказали в компании РЖД.

Поезд начал курсировать с 1 мая. В первый месяц на нем было совершено 14,9 тыс поездок, а в июне, с началом купального сезона, – почти на 64% больше, а именно свыше 24,5 тыс.

В РЖД напомнили также, что пассажиры поезда пересекают границу не теряя время на пограничном контроле, так как все документы проверяются в пути следования прямо в поезде.

Расписание поезда "Диоскурия"

Состав ходит из Сочи в Сухум и обратно ежедневно, дважды в день. Время отправления со станции Имеретинский Курорт – 10:35 и 20:25. Из Сухума он отправляется в 5:40 и 16:20. Время в пути от начальной до конечной точки – порядка 3,5 часов.

Остановки поезда "Диоскурия"

В пути состав останавливается на станциях Абаата, Гагрыпш, Гагра, Бзыбта, Гудаута, Псырцха, Новый Афон.

При этом в число самых популярных пунктов назначения входят Гагра, Новый Афон и Сухум.