Поездом "Диоскурия" воспользовались более 48 тыс пассажиров

С момента запуска поезда "Диоскурия" (Сочи - Сухум) на нем проехали более 48 тыс пассажиров, рассказали в компании РЖД.
Поезд начал курсировать с 1 мая. В первый месяц на нем было совершено 14,9 тыс поездок, а в июне, с началом купального сезона, – почти на 64% больше, а именно свыше 24,5 тыс.
В РЖД напомнили также, что пассажиры поезда пересекают границу не теряя время на пограничном контроле, так как все документы проверяются в пути следования прямо в поезде.
Расписание поезда "Диоскурия"
Состав ходит из Сочи в Сухум и обратно ежедневно, дважды в день. Время отправления со станции Имеретинский Курорт – 10:35 и 20:25. Из Сухума он отправляется в 5:40 и 16:20. Время в пути от начальной до конечной точки – порядка 3,5 часов.
Остановки поезда "Диоскурия"
В пути состав останавливается на станциях Абаата, Гагрыпш, Гагра, Бзыбта, Гудаута, Псырцха, Новый Афон.
При этом в число самых популярных пунктов назначения входят Гагра, Новый Афон и Сухум.