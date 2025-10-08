Поезда снова свяжут Москву и Алматы

Добраться из Москвы в Алматы вскоре станет снова возможно поездом – этой осенью железнодорожное сообщение между городами будет восстановлено.

В 2025 году прямое железнодорожное сообщение возобновится на направлении Москва-Алматы после многолетнего перерыва.

Первый поезд отправится из Алматы в российскую столицу 26 октября. В обратном направлении – 30 октября. Курсировать поезда будут через день. Из Алматы состав будет выходить в 20:00 в составе поезда No7/8 Алматы – Саратов. Из Москвы – в 19:27 в составе поезда No85/86 Москва – Дербент.

Дорога займет три дня и 14 часов. Билет в плацкарт обойдется минимум в 23,5 тыс рублей, в купе – от 35 тыс рублей. Билеты на международный поезд уже поступили в продажу.

Отметим, что между Москвой и Алматы поезда не курсировали с 2017 года.