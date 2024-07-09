Вестник Кавказа

Поэты выяснят отношения на турнире в Махачкале

Поэты выяснят отношения на турнире в Махачкале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице Дагестана пройдет "Турнир поэтов". Вход на мероприятие свободный. Турнир является открытым литературным конкурсом.

"Турнир поэтов" во второй раз пройдет в театре поэзии в Махачкале, мероприятие запланировано на 24 июля сообщает пресс-служба заведения.

Молодые поэты будут соревноваться друг с другом, чтобы одержать победу словом. Посмотреть на турнир могут абсолютно все желающие.

Отмечается, что вход на мероприятие будет свободным. Турнир является открытым литературным конкурсом. Организаторами выступят Театр поэзии и Союз писателей Дагестана.

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