Ценители кофе соберутся в Махачкале

Фестиваль кофе организуют в столице Дагестана, он пройдет с 11 по 14 июля. В рамках мероприятия состоится чемпионат бариста. Гостям также предложат отведать много кофе и еды.

Всероссийский фестиваль "Coffee&Horeca" порадует жителей и гостей Махачкалы с 11 по 14 июля. Организаторами выступят Минтуризма Дагестана, мэрия и компания "Street Event".

В пресс-службе министерства также сообщили о проведении чемпионата среди бариста и попытке побить рекорд мира по профессиональной дегустации кофе в рамках мероприятия.

В ведомстве отметили, что порядка 3,5 тыс человек примут участие в дегустации кофе одновременно на одной локации. Кроме того, гостям кофе предложат отведать много кофе и вкусной еды.

Помимо этого, жителей и гостей города ждут спортивные активности, мастер-классы от представителей кофейной индустрии, а также конкурсы и призы.