Подросток из России погиб на отдыхе в Абхазии

Трагедия произошла на востоке Абхазии с несовершеннолетним туристом из России. Юноша, приехавший из Мурманска, сорвался с обрыва в ущелье Черниговка.

Молодой человек из России разбился в горах Абхазии, сообщает МЧС республики.

По данным ведомства, ЧП случилось в воскресенье в ущелье Черниговка, расположенном в Гулрыпшском районе, неподалеку от Сухума. Там сорвался в обрыв житель Мурманска 2010 года рождения. Подросток не выжил.

Напомним, что в субботу практически аналогичное происшествие произошло в поселке Акармара в Ткуарчалском районе. Там у водопада "Великан" с высоты порядка 70 м сорвался в обрыв мужчина средних лет, житель Москвы. Его тело не могли извлечь из обрыва в течение двух суток.