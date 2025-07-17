Вестник Кавказа

Группа туристов застряла на вершине горы в Железноводске

Феррум-площадь в Железноводске
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Несколько туристов не смогли спуститься с вершины горы Развалка в Железноводске. О происшествии рассказал глава города.

Группа путешественников застряла на горе Развалка в Железноводске, рассказал глава города Евгений Бакулин.

"Гора Развалка в Железноводске, несмотря на свою живописность, продолжает преподносить сюрпризы"

- Евгений Бакулин

Он передал, что сотрудники экстренных служб быстро отреагировали на вызов туристов о помощи и благополучно спустили их вниз.

Данный инцидент говорит о том, что даже привычные маршруты могут таить в себе опасности, отметил Евгений Бакулин. Он передал, что с начала 2025 года спасатели уже свыше 20 раз помогали туристам на горе Развалка.

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