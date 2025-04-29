Подготовка к визиту Путина ведется в Иране

В правительстве Ирана рассказали, что визит главы российского государства в Тегеран сейчас находится на стадии проработки. Ранее сообщалось, что в ИРИ ожидают приезда Путина в Тегеран в этом году.
Иран ждет приезда президента России Владимира Путина. Об этом сообщила официальный представитель правительства ИРИ
Фатеме Мохаджерани отметила, что Исламская Республика готовится к приезду главы российского государства, передает РИА Новости.
"Поездка Путина в Тегеран на данный момент находится в проработке, ведутся приготовления"
– официальный представитель иранского правительства
В прошлом месяце глава МИД Ирана приезжал с визитом в Москву. По итогам той поездки Аббас Аракчи сообщил, что в ИРИ рассчитывают, что российский лидер приедет в страну в течение этого года.
Напомним, в январе текущего года президент Ирана Масуд Пезешкиан посетил Москву. В ходе визита он провел встречу с Владимиром Путиным.