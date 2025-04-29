Подготовка к визиту Путина ведется в Иране

В правительстве Ирана рассказали, что визит главы российского государства в Тегеран сейчас находится на стадии проработки. Ранее сообщалось, что в ИРИ ожидают приезда Путина в Тегеран в этом году.

Иран ждет приезда президента России Владимира Путина. Об этом сообщила официальный представитель правительства ИРИ

Фатеме Мохаджерани отметила, что Исламская Республика готовится к приезду главы российского государства, передает РИА Новости.

"Поездка Путина в Тегеран на данный момент находится в проработке, ведутся приготовления"

– официальный представитель иранского правительства

В прошлом месяце глава МИД Ирана приезжал с визитом в Москву. По итогам той поездки Аббас Аракчи сообщил, что в ИРИ рассчитывают, что российский лидер приедет в страну в течение этого года.

Напомним, в январе текущего года президент Ирана Масуд Пезешкиан посетил Москву. В ходе визита он провел встречу с Владимиром Путиным.